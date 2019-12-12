В «ЛНР»: В Алчевске произошло два убийства

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) во вторник, 10 декабря, были обнаружены два трупа с телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что 10 декабря в «полицию» обратился мужчина, который заявил о том, что 9 декабря уехал из дома на автомобиле Ford Granada и не вернулся его отец, мужчина 1963 года рождения. «На одной из улиц г. Алчевска обнаружен автомобиль со следами крови. Труп вышеуказанного гражданина обнаружен в овраге с телесными повреждениями. Правоохранителями по подозрению в совершении преступления задержаны граждане 1996 и 1997 годов рождения. Получены признательные показания, проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – заявили в «МВД ЛНР».

Кроме того, 10 декабря в Алчевске по месту жительства был обнаружен труп женщины 1960 года рождения с телесными повреждениями. «Смерть наступила в результате травмы головы. Сотрудниками уголовного розыска Алчевского ГОВД МВД ЛНР установлено, что телесные повреждения потерпевшей, в ходе совместного распития спиртных напитков причинил ее сожитель, гражданин 1982 года рождения. Подозреваемый задержан», – сообщили в «полиции».