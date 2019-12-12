«Каргилл. Людей очень много, машины до моста»: Ситуация в пунктах пропуска утром 12 декабря

Сегодня утром, 12 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 37,7 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8760 человек и 1015 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7165 человек и 1185 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7495 человек и 1380 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3340 человек и 695 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10675 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 265 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Alona: «6:25. В Майорске в Горловку 60 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «7:56. "Каргилл". Людей очень много, машины до моста»;

«Адепт»: «8:47. Марьинка в Донецк: 30 машин перед броневиком».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «7:57. Октябрь – Гнутово. Основная очередь до магазинчика».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.