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Красный Крест направил почти 24 тонны гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

12.12.19 09:26
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Международный комитет Красного Креста направил 4 грузовика с гуманитарной помощью на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 4 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены промышленные товары и товары медицинского назначения общим весом 23,95 тонны», – сказано в сообщении.

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