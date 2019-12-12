Красный Крест направил почти 24 тонны гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

Международный комитет Красного Креста направил 4 грузовика с гуманитарной помощью на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 4 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены промышленные товары и товары медицинского назначения общим весом 23,95 тонны», – сказано в сообщении.