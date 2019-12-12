Сводка из зоны ООС за 11 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов были ранены 2-е военнослужащих Объединенных сил. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, «Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров «нормандской четверки» во Франции».

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Новомихайловки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

у Лебединского и Авдеевки – из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

неподалеку Зайцево – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского и Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 11 единиц. Обстрелам подверглись поселки шахты "Трудовская", Минеральное, Старомихайловка, Ясиноватая, район Донецкого аэропорта, село Спартак на донецком направлении; поселки шахты им. Гагарина и Гольмовский на горловском направлении; село Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.