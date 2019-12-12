Дуэли за Донбасс: Мнение эксперта о переговорах в Нормандском формате

В заявлениях канцлера Германии Ангелы Меркель по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, были акценты на нескольких важных моментах. Об этом рассказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный в интервью «Укринформ».

По его словам, в частности, Ангела Меркель сделала акцент на «формуле Штайнмайера». «У меня сложилось такое впечатление, что если бы она не вспомнила об этой "формулу", то о ней не вспомнили бы там вообще. Но это такое. Серьезнее выглядит другой аргумент: логика канцлера Германии, которая совершенно четко сказала, что, как и Минские договоренности, так и процедура их инкорпорирования, методика реализации, план мероприятий, дорожная карта и т.д. потребуют гармонизации, приведение в соответствие. Ведь с момента подписания Минских договоренностей прошло 5 с лишним лет. И за это время, как с одной стороны, так и с другой ситуация изменилась, а значит физически и морально документ утратил силу», – считает Безсмертный.

«Меркель и Путин единственные непосредственные свидетели процесса. Но. Меркель в данном случае представляет демократический лагерь, а Путин – тоталитарный. Поэтому, когда речь идет об одних и тех же вещах, связанных с текстом договоренностей с понятием "формулы Штайнмайера", то Путин это трактует, как представитель диктаторской школы дипломатии и внешней политики, а канцлер Германии трактует эти вещи, как представитель демократической Европы. И это очень важно. Ведь, кроме дуэли между Путиным и Зеленским, в Париже была еще одна дуэль – между миром демократии и миром тоталитарным – в толкованиях, во владении понятийным аппаратом», – продолжил эксперт.

Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон не был ни участником заключения Минских договоренностей, ни участником ни одного из предыдущих саммитов. «Явно было видно, что французский президент искал, как возглавить этот процесс, но он не обладал материалом. Поэтому должны отдать должное госпоже Меркель, которая несколько раз пасовала Зеленскому, давала ему платформу для того, чтобы он дальше развивал позицию, например, о бессмысленности контроля над границей после выборов и тому подобное. Однако Зеленский, к сожалению, не всегда замечал эти пасы от немецкой коллеги, не развивал озвученные ею тезисы», – говорит экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.

«То есть имеем сейчас продолжение Минска. Если коммюнике, как рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, готовилось с сентября, то что-то долго они готовились, и не ясно к чему. Там есть один тезис, который является отрицанием всего того, о чем говорилось в июле, августе, октябре. Участники переговоров вновь видят Минские договоренности в роли священной коровы. Но еще летом украинская сторона говорила о пересмотре этих договоренностей», – пояснил свое мнение Безсмертный.

Эксперт сделал свои выводы по переговорам в Нормандском формате: «Россия продолжает навязывать Украине ту парадигму, которая им выгодна, – это бесконечная война. Украинская власть понемногу овладевает азами – так время прошло не зря. Некоторые тексты мы начали выдавливать из себя, хотя и не в полной мере их понимаем. Но... Хуже всего в этой ситуации – чуть ли не впервые за эти 6 лет статус Путина изменился в украинском видении с "врага", который давал команды осуществлять аннексию Крыма и вводить войска на Донбасс и т.д. – на "партнера" по переговорному процессу. Пожалуй, это надо занести в актив российской дипломатии, а команде Зеленского следует тщательно готовиться к следующим переговоров с Путиным и не бояться говорить в соответствии с его ролью в развязывании войны против Украины».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.