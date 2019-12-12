Донбасс: Война продолжится, реинтеграции не будет. Реальные итоги саммита

Состоявшийся в Париже 9 декабря Нормандский саммит с участием президентов Франции, России, Германии и Украины оставил после себя больше вопросов, чем дал ответов.

Многие в Украине сразу озадачились – о чем же все-таки там договорились (и не договорились) и какие все это будет иметь практические последствия в ближайшем и более отдаленном будущем для простых жителей Донбасса. В общем-то, это и понятно. Простых людей интересует не высокая политическая теория и изощренное словоблудие, а вполне конкретные и приземленные вещи.

Поскольку тема саммита реально безразмерная, ограничимся лишь главными темами.

Так война или мир?

О чем договорились участники формата по поводу прекращения военных действий на линии соприкосновения сторон на Донбассе?

Изначально в проекте коммюнике по итогам саммита предполагалось подписать обязательства сторон (Украины, с одной стороны, и России, представляющей интересы «ДНР» и «ЛНР», – с другой) об полноценном разведении войск на всей линии соприкосновения.

Как известно, в преддверии к саммиту, Украина и «республики» (с некоторым скрипом) провели такое разведение войск в трех населенных пунктах на линии соприкосновения – в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Также не секрет, что такое разведение войск предусматривают Минские соглашения-2, первые два пункта которых звучат так:

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.

2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

для украинских войск — от фактической линии соприкосновения;

для вооруженных формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» — от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.

Отвод тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.

Сама идея разведения войск – ключевая при любом вооруженном конфликте. Поэтому не случайно Минские соглашения начинаются именно с этих пунктов. Разведение противостоящих войск препятствует спонтанному возникновению между ними так называемых огневых контактов и, как правило, существенно снижает количество обстрелов, разрушений и жертв по обе стороны (так сказать) линии фронта.

Как уже было сказано, предварительно сторонами было согласовано, что в итоговом документе саммита будет закреплено полное разведение войск на всем протяжении линии соприкосновения. Однако, в реальности было согласовано разведение войск только еще на трех участках (каких именно – еще предстоит согласовать) в дополнение к трем, на которых оно уже случилось в преддверии саммита. Что так?

Не выгодно

Ответ на этот вопрос дал глава МВД Украины Арсен Аваков. «Россияне предложили продолжать играть эту дурочку под названием "разведение вдоль всей границы". Где разводить? В Марьинке, где каждый метр полит кровью? А отход будет означать сдачу наших позиций на много километров. Или в Широкино, где мы специально так выдвинулись, чтобы они не обстреливали "Градами" Мариуполь? Или в Авдеевке? Ну что за чушь? Это невыгодно. Украинская сторона согласна только на создание гуманитарных коридоров», – заявил он, прямо подтвердив, что идея разведения войск по всей линии встретила возражения с украинской стороны.

Таким образом, за четыре следующих месяца до следующего саммита (т.е. к концу марта 2020 года) будут определены лишь три места, где и будут пытаться развести войска. На всех остальных участках войска останутся, по сути, в боевом соприкосновении и продолжат не только «вялотекущие» бои, но и обстрелы населенных пунктов противоположной стороны. Со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями.

Правда, в итоговом коммюнике Нормандского формата задекларировано, что: «стороны заявляют о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня до конца 2019 года». Однако, «стороны» постоянно заявляли о подобном, но реально это никому, никогда и ни в чем не мешало…

Кстати, формально усилены позиции ОБСЕ по контролю за режимом прекращения огня. Теперь ОБСЕ сможет круглосуточно, а не только в дневное время, решительно… фиксировать обстрелы, калькулировать их количество и бескомпромиссно указывать все это в своих отчетах.

Также еще до Нового года должен случиться обмен пленных по принципу «всех на всех». И это прекрасно. Но пока идут, пусть и вялотекущие боевые действия, пленные с обеих сторон будут всегда. С точки зрения политиков, это дает возможность все время зарабатывать себе политические очки на их обмене. А по сути должна быть нейтрализована сама ситуация, из-за которой бойцы и гражданские лица попадают в плен. Ну, тут пока не судьба…

Скорая реинтеграция Донбасса в Украину?

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен провести реинтеграцию неподконтрольных территорий Донбасса за полгода, максимум – год. Поэтому, вопрос – случится ли такое в означенные сроки – интересует ну очень многих.

Причины интереса разные. Кого-то волнует возможность получения украинских пенсий и социальных выплат без пересечения линии соприкосновения, а кого-то – оставленное в Донецке и Луганске жилье и имущество. Кого-то беспокоит судьба собственности, оформленной уже по «правилам» «ДНР» и «ЛНР» и не оформленной по законам Украины, а кого-то – та же собственность, но «отжатая» у законных владельцев. Кого-то тревожит перспектива разборок с украинским правосудием по различным причинам, а кого-то – передвижение границ «ДНР» и «ЛНР» до административных границ областей.

Многих пугают заявления вроде того, что сделал пару месяцев назад журналист издания «Український тиждень» Богдан Буткевич: «Донбасс – регион, в котором просто дикое количество ненужных людей. Если брать чисто Донецкую область, там примерно 4 млн населения и, как минимум 1,5 млн лишних людей… Главное, что нужно понять – там есть определенная категория людей, которых нужно просто убить». И т.д., и т.д.

Здесь нельзя не отметить следующее. Подписав итоговое коммюнике Нормандского саммита, президент Владимир Зеленский впервые подписался под тезисом «Минским договоренностям нет альтернатив». До этого он пытался активно этому сопротивляться, но результат есть результат. В итоге мирная реинтеграция Донбасса стала возможна исключительно по «минскому сценарию». Без вариантов.

Далее. В тексте итогового коммюнике саммита говорится: «Стороны выражают заинтересованность в согласовании в нормандском формате (N4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по реализации Минских соглашений от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе. Они считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках N4 и Трехсторонней контактной группы», – гласит итоговое коммюнике саммита.

А граница на замке!

Обращает на себя внимание, что и «формула Штайнмайера», и особый статус Донбасса внесены в итоговый текст, подписанный Владимиром Зеленским. Причем, особый статус получает постоянную основу. Закрепить этот особый статус на постоянной основе возможно только внесениями изменений в Конституцию Украины. На самом деле это означает, что ныне неподконтрольная часть Донбасса после реализации Минских соглашений должна получить, по сути, статус автономии.

С другой стороны, формулировки таковы, что стороны за 4 последующих месяца должны определить одинаковое понимание «формулы Штайнмайера» и «особого статуса Донбасса». То есть, у Украины есть поле для почти бесконечного маневрирования, чтобы избежать реализации и того, и другого.

К тому же, тут есть еще одно большое «но». В вопросе выборов и передачи контроля над границей Россия и Украина достигли… полного взаимопонимания. Полного взаимопонимания того, что их позиции кардинально отличаются. Украина настаивает на том, что сначала должен быть контроль над границей, а потом выборы. Россия – настаивает на противоположном. И компромиссом здесь и не пахнет.

Сама «формула Штайнмайера» – это механизм проведения выборов (местных властей) на неконтролируемой Украиной территории. Но, в связи с тем, что стороны кардинально по-разному смотрят на последовательность действий, они, естественно, не смогли договориться как (и когда) проводить эти выборы. Поэтому, как сообщила главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман, никаких выборов в будущем 2020 году на неконтролируемых Украиной не будет. Вроде бы так договорились президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Никаких официальных заявлений по этому поводу пока нет, но учитывая все вышесказанное, это очень похоже на правду.

Как известно, до саммита и сам Владимир Зеленский, и члены его команды неоднократно заявляли, что рассчитывают на проведение выборов на Донбассе одновременно с местными выборами в стране 31 октября 2020 года. Хотя «республики» были против этого.

Дежа вю

Все это очень сильно напоминает события трехлетней давности, а именно – предыдущий нормандский саммит, состоявшийся в Берлине 19 октября 2016 года.

Как и в преддверии нынешнего саммита, в преддверии того участники заявляли, что многого от него не ждут. Так в итоге и вышло. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко по итогам саммита заявил, что «нормандский формат» утвердил предложения по «дорожной карте» урегулирования на Донбассе.

«Было решено, что тема проведения местных выборов в (неконтролируемых Украиной районах Донбасса, – авт.) продолжится по так называемой "формуле Штайнмайера" – особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.Договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера". До конца ноября 2016 года министры иностранных дел на своей встрече утвердят основу проекта "дорожной карты" и определят основные направления, которые она должна содержать», – заявил тогда он.

Что было после – известно всем. Ничего. Ровным счетом ничего в течение трех последующих лет. Что реально случится после нынешнего саммита? Хороший вопрос.

Кстати, по словам Арсена Авакова, Владимир Зеленский сказал, что для того, чтобы полностью развести все войска на линии соприкосновения длиной в 400 км нужно… 20 лет. А без разведения войск и устойчивого прекращения огня к выполнению политических и административных пунктов обычно не переходят.

С другой стороны, Германия и Франция уже очень устали и, похоже, практически готовы на замораживание конфликта по Приднестровскому варианту. Он предусматривает восстановление экономического, финансового, социального взаимодействия Украины и «республик» без общего политического пространства.

Любой из возможных вариантов мало похож на полноценное восстановление Украиной политического (а также судебно-правового) контроля над ныне неконтролируемыми территориями Донбасса. Как минимум, в ближайшие 2-3 года. А как максимум…