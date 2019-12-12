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В Мариуполе открыли обновленную семейную амбулаторию (Фото)

12.12.19 10:28
В Мариуполе открыли обновленную семейную амбулаторию / Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета
В Мариуполе открыли обновленную семейную амбулаторию / Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

В Мариуполе открыли обновленную семейную амбулаторию. Она расположена в Центре медико-санитарной помощи №5 по улице Пашковского, 7. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Лечебное учреждение обслуживает более 40 тыс. человек, из них более 5 тыс. – дети. В открытии амбулатории принял участие мэр города Вадим Бойченко.

Заведующий амбулаторией №7 Виталий Шилов отметил, что работать здесь намного лучше, чем в поликлинике по ул. Менделеева. В новом здании созданы все необходимые условия для качественного предоставления услуг.

В амбулатории есть комната отдыха с детской зоной, физиотерапевтический кабинет, современная регистратура. У входа установлен информационный бокс, где каждый пациент может ознакомиться с врачами и их расписанием, записаться онлайн и увидеть список доступных лекарств. В здании созданы условия для людей с инвалидностью – отдельный въезд и санузел.

Вадим Бойченко подчеркнул, что медицина находится в приоритете Мариуполя. Такие обновленные амбулатории будут появляться во всех районах города.

«Современная медицина базируется на солидарной ответственности. Со стороны жителя, который должен подписать декларацию и начать серьезно относиться к своему здоровью, а не заниматься самолечением. Со стороны врача, который обязан предоставить качественную медицинскую услугу. И со стороны города, который должен создать условия для оказания медицинской помощи. Такие условия, как эта новая семейная амбулатория», – подчеркнул Вадим Бойченко.

В Мариуполе открыли обновленную семейную амбулаторию / Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

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