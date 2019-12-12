Нынешний «языковой закон» прогнозируемо породил конфликты, – эксперт

Украину посетила делегация экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы. Анализировали на соответствие европейскому праву Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В итоге, пришли к выводу, что закон не обеспечивает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств (в том числе, русскоязычного населения), а также дали конкретные рекомендации.

Стремление Украины защитить на национальном уровне государственный язык понятно и оправдано. Но нынешний «языковой закон» прогнозируемо породил конфликты на языковой почве между Украиной и странами, к которым относятся наши национальные меньшинства. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

Венецианская комиссия, по его словам, грамотно и дипломатично определила формулировки и рекомендации. «Ее эксперты настаивают, что украинский язык должен быть в балансе между его популяризацией и уровнем защиты национальных меньшинств. С одной стороны – защита государственного языка Украины, с другой – права и свободы национальных меньшинств (что Украина на международном уровне обязывалась соблюдать)», – рассказывает Владислав Дзивидзинский.

«Стоит понимать, что имплементация языкового закона без законно очерченных границ защиты языковых прав национальных меньшинств приводит к дискриминации последних», – добавляет он.

Эксперт считает, что стремление Украины защитить на национальном уровне государственный язык как инструмент, в том числе, целостности государства – понятно и оправдано. «Думаю, в Венецианской комиссии не хуже нас понимают, что языковая политика – вопрос очень чувствительный и сложный для Украины… Но нынешний "языковой закон" прогнозируемо породил конфликты на языковой почве между Украиной и странами, к которым относятся наши национальные меньшинства», – отмечает Дзивидзинский.

«Я бы рекомендовал украинским властям прислушаться к высказанным рекомендациям. Нужно проводить консультации, не игнорировать, быстро реагировать», – говорит он.

Ситуация, отмечает эксперт, для президента непростая. Если Зеленский принимает и продолжает реализацию действующего закона, он вызывает гнев национальных меньшинств (масштабные группы носителей русского, венгерского, польского языков) и порождает проблемы с соседними государствами. Если признает языковые права национальных меньшинств, порождает гнев радикально настроенных националистов против, к примеру, «русификации страны».

«И чтобы разобраться с этой сложной ситуацией, Зеленскому тактически очень выгодно опираться на рекомендации Венецианской комиссии. Мы ведь декларируем интеграцию в ЕС? Так давайте прислушаемся к тому, что нам рекомендуют европейцы», – объясняет эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики.

«Мы хотим в НАТО? Так давайте разблокируем движение туда, решив вопрос с Венгрией, причем сделав это в соответствии с евростандартами. Так он снимает с себя ответственность за непростые языковые решения, снижая накал в стране», – уверен Дзивидзинский.

Более подробно с мнением Владислава Дзивидзинского и иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Смягчат ли в Украине "языковой закон": Эксперты сделали прогноз».