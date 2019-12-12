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Нынешний «языковой закон» прогнозируемо породил конфликты, – эксперт

Эксклюзив 12.12.19 11:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украину посетила делегация экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы. Анализировали на соответствие европейскому праву Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В итоге, пришли к выводу, что закон не обеспечивает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств (в том числе, русскоязычного населения), а также дали конкретные рекомендации.

Стремление Украины защитить на национальном уровне государственный язык понятно и оправдано. Но нынешний «языковой закон» прогнозируемо породил конфликты на языковой почве между Украиной и странами, к которым относятся наши национальные меньшинства. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

Венецианская комиссия, по его словам, грамотно и дипломатично определила формулировки и рекомендации. «Ее эксперты настаивают, что украинский язык должен быть в балансе между его популяризацией и уровнем защиты национальных меньшинств. С одной стороны – защита государственного языка Украины, с другой – права и свободы национальных меньшинств (что Украина на международном уровне обязывалась соблюдать)», – рассказывает Владислав Дзивидзинский.

«Стоит понимать, что имплементация языкового закона без законно очерченных границ защиты языковых прав национальных меньшинств приводит к дискриминации последних», – добавляет он.

Эксперт считает, что стремление Украины защитить на национальном уровне государственный язык как инструмент, в том числе, целостности государства – понятно и оправдано. «Думаю, в Венецианской комиссии не хуже нас понимают, что языковая политика – вопрос очень чувствительный и сложный для Украины… Но нынешний "языковой закон" прогнозируемо породил конфликты на языковой почве между Украиной и странами, к которым относятся наши национальные меньшинства», – отмечает Дзивидзинский.

«Я бы рекомендовал украинским властям прислушаться к высказанным рекомендациям. Нужно проводить консультации, не игнорировать, быстро реагировать», – говорит он.

Ситуация, отмечает эксперт, для президента непростая. Если Зеленский принимает и продолжает реализацию действующего закона, он вызывает гнев национальных меньшинств (масштабные группы носителей русского, венгерского, польского языков) и порождает проблемы с соседними государствами. Если признает языковые права национальных меньшинств, порождает гнев радикально настроенных националистов против, к примеру, «русификации страны».

«И чтобы разобраться с этой сложной ситуацией, Зеленскому тактически очень выгодно опираться на рекомендации Венецианской комиссии. Мы ведь декларируем интеграцию в ЕС? Так давайте прислушаемся к тому, что нам рекомендуют европейцы», – объясняет эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики.

«Мы хотим в НАТО? Так давайте разблокируем движение туда, решив вопрос с Венгрией, причем сделав это в соответствии с евростандартами. Так он снимает с себя ответственность за непростые языковые решения, снижая накал в стране», – уверен Дзивидзинский.

Более подробно с мнением Владислава Дзивидзинского и иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Смягчат ли в Украине "языковой закон": Эксперты сделали прогноз».

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