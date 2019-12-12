В России пытались завербовать украинского военного из зоны ООС

Военная контрразведка разоблачила факт вербовки украинского военного, который служит в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в районе проведения операции Объединенных сил, периодически посещал своих близких родственников на территории РФ и после очередного пересечения государственной границы мужчина попал в поле зрения российских спецслужб.

«Представители ФСБ заставили нашего гражданина дать письменное согласие на негласное сотрудничество. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы в адрес родных задержанного. По замыслу "кураторов" мужчина должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений», – говорится в сообщении.

«Представителей ФСБ прежде всего интересовала информация о радиолокационных станциях, в частности их возможностей по выявлению воздушных целей и отслеживанию полетов военной авиации ВС РФ. Угрозы в адрес родных украинском становились все жестче, поэтому мужчина обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученном поручении», – сообщили в СБУ.

Суд учел то, что гражданин Украины не выполнил поручений иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании. Мужчина освобожден от уголовной ответственности по подозрению в государственной измене.

В СБУ напомнили: «Гражданин Украины, который для исполнения преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, – прим. ред.), освобождается от уголовной ответственности».