На Донетчине ищут очевидцев смертельного ДТП

Полицейские устанавливают свидетелей смертельного ДТП в Славянске (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба полиции города.

«Просьба к свидетелям аварии, произошедшей 24 ноября по улице Генерала Батюка – обратиться в Славянский отдел полиции», – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что ДТП произошло около 4 утра в м-не Артема. Водитель автомобиля «Фольксваген» на скорости въехал в минивэн. В результате удара пять человек в минивэне получили травмы, один из пассажиров – смертельные. Нарушитель скрылся с места аварии, но его местонахождение было установлено. Им оказался 23-летний житель Славянска.

«Если в это время вы находились неподалеку от места аварии или имеете информацию, необходимую для проведения досудебного расследования по данному факту, сообщите об этом на линию 102 или по телефону: 066-153-49-33», – обратились в полиции.