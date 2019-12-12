Парламентариям нужно как можно скорее принять закон, защищающий языки нацменьшинств, – эксперт

Украинским парламентариям необходимо как можно скорее принять закон, защищающий права языков нацменьшинств. Об этом «Донецким новостям» рассказал политический эксперт Евгений Магда, комментируя посещение Украины делегацией экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы. Делегация анализировала на соответствие европейскому праву Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Я бы хотел отметить методическую ошибку в вопросе принятия закона "О статусе украинского языка как государственного". Дело в том, что, приняв его (и приняв абсолютно справедливо, поскольку этот закон развивает, собственно говоря, 10-ю статью Конституции Украины), Верховная Рада не приняла закон, который защищает языки нацменьшинств», – отметил эксперт.

По его словам, эта серьезная ошибка вызвала критику со стороны Венецианской комиссии.

«Парламентариям необходимо как можно скорее – не ослаблять позиции украинского языка, но принять закон, который будет защищать права языков нацменьшинств», – считает Евгений Магда.

И в европейском политическом видении, объясняет эксперт, это означает, в том числе, защиту интересов русского языка, который является официальным языком РФ. «И который, к сожалению, во многом является языком гуманитарной агрессии. Но в нынешней ситуации разъяснить это Венецианской комиссии я не вижу возможности», – резюмирует он.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Смягчат ли в Украине "языковой закон": Эксперты сделали прогноз».