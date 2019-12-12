Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

В Верховной Раде Украины сегодня, 12 декабря, проголосовали за продление закона об особом статусе Донбасса на один год. Как передает корреспондент «Донецких новостей», принятие соответствующего законопроекта, который был зарегистрирован в парламенте 10 декабря, за основу и в целом поддержали 320 народных депутатов.

До голосования в парламенте внесли законопроект №2569 о внесении изменений в действующий закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в повестку дня и поддержали его рассмотрение по упрощенной процедуре.

В Верховной Раде выступил глава подкомитета Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства ВР Александр Корниенко, который также является одним из авторов документа. Он сообщил, что профильный комитет парламента рассмотрел законопроект на заседании 11 декабря и рекомендует принять его за основу и в целом.

В Верховной Раде также выступили представители парламентских фракций. Как заявил народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура, законопроект об особом статусе Донбасса является «чисто техническим». «Но он будет очень сильным и мощным сигналом для украинских граждан, которые находятся в Донецкой и Луганской области, о том, что мы вместе с ними, а для международных партнеров – о том, что мы продолжаем политику шагов к мирному урегулированию ситуации», – заявил Качура.

После выступления парламентских фракций народные депутаты проголосовали за следующие изменения к действующему закону об особом статусе Донбасса: «В статье 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2014, № 45, ст. 2043) цифры "2019" заменить цифрами "2020"».

Напомним, по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается 31 декабря, будет продлен на 1 год, а местные выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе должны пройти в соответствии с украинским законодательством.