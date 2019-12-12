В «ЛНР» женщину посадили в тюрьму на 12 лет за «госизмену»

Жительницу неподконтрольного украинским властям Первомайска (Луганская обл.) «верховный суд ЛНР» приговорил к 12 годам лишения свободы за «государственную измену». Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-центр «генеральной прокуратуры ЛНР».

«Установлено, что в период времени с августа 2018 года по октябрь 2018 года жительница города Первомайск, преследуя цель получения материального вознаграждения, совершила государственную измену в форме шпионажа, выразившегося в сборе, актуализации и передаче сведений военного характера, в том числе, о наименовании и количестве боевой техники, предназначенной для выполнения боевой задачи одним из воинских подразделений НМ ЛНР, а также о времени убытия военной техники указанного подразделения для выполнения боевой задачи», – уверяют в «ЛНР».

«В результате преступных действий жительницы города Первомайска, Вооруженными силами Украины увеличено количество обстрелов по обозначенному последней району, что привело к разрушению фортификационных сооружений воинского подразделения ЛНР и причинению материального ущерба. Действиями жительницы города Первомайска создана реальная угроза для жизни и здоровья военнослужащих и в целом безопасности ЛНР», – добавляют в «республике».

Там также сообщают, что «в ходе судебного разбирательства подсудимая дала последовательные признательные показания, подробно изложив хронологию событий и свою роль в совершении преступления; также вина подсудимой полностью доказана иными доказательствами».

«Жительница города Первомайска осуждена к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Приговор суда вступил в законную силу», – сообщают в «генпрокуратуре».