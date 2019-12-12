В ООН назвали число жертв на Донбассе среди мирного населения с начала года

С 16 августа по 15 ноября 2019 года в результате боевых действий на Донбассе пострадали более 40 гражданских лиц по обе стороны линии разграничения, а с начала года – более 160. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 декабря, в ходе брифинга в Киеве, представляя последний в этом году доклад*, рассказала глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

«Конфликт продолжает ежедневно влиять на гражданское население востока Украины. На протяжении отчетного периода 6 гражданских лиц были убиты, а 36 – ранены», – сказала она.

«Общее количество жертв среди гражданского населения в 2019 году составило 162 человека, по состоянию на 15 ноября, в частности, 26 убитых и 136 раненых. Эта цифра на 40% меньше в сравнении с аналогичным календарным периодом 2018 года и самая низкая за весь период конфликта», – проинформировала Богнер.

* Последний в 2019 году доклад Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине охватывает период с 16 августа по 15 ноября. Доклад основан на достоверной информации, собранной из ряда источников, в частности, непосредственно от жертв и свидетелей нарушений прав человека по обе стороны линии разграничения на Донбассе.