С начала войны на Донбассе пострадали более 10 тыс. мирных жителей, – ООН

С начала войны на Донбассе число жертв среди мирного населения по обе линии разграничения продолжает расти. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 декабря, в ходе брифинга в Киеве, представляя последний в этом году доклад*, заявила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

«За период с середины апреля 2014 года, когда вспыхнул конфликт, общее количество убитых среди гражданского населения по обе стороны линии разграничения составляет 3344 человека, а количество раненых превышает 7 тыс. человек», – сказала она.

«Сторонам конфликта необходимо сделать все возможное для того, чтобы свести количество жертв среди мирного населения до нуля. Крайне важно обеспечить соблюдение режима полного и всеобъемливающего прекращения огня до конца года, как оглашено в коммюнике по итогам встречи "нормандской четверки", которая состоялась 9 декабря в Париже. Мы надеемся, что 2020 год станет первым годом конфликта без жертв среди гражданского населения», – заявила Богнер.

Глава Миссии ООН по правам человека в Украине также сообщила, что с 16 августа по 15 ноября 2019 года в результате боевых действий на Донбассе пострадали более 40 гражданских лиц по обе стороны линии разграничения, а с начала 2019 года – более 160.

* Последний в 2019 году доклад Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине охватывает период с 16 августа по 15 ноября. Доклад основан на достоверной информации, собранной из ряда источников, в частности, непосредственно от жертв и свидетелей нарушений прав человека по обе стороны линии разграничения на Донбассе.