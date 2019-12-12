В прифронтовом поселке Донетчины у мужчины изъяли патроны

У жителя прифронтового Северного (Донецкая обл.) полицейские изъяли патроны. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«В прифронтовом населенном пункте полицейские обнаружили и изъяли патроны в количестве 17 шт калибром 5,45 мм. По словам 65-летнего мужчины, запрещенные предметы он нашел два года назад и решил хранить у себя. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет дана окончательная правовая квалификация», – рассказали в пресс-службе.

За незаконное хранение боеприпасов предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет – ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.