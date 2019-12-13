Свежая рыба, клубника, элитный алкоголь: Житель Донецка показал цены в супермаркете возле Цирка (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал цены на товары в супермаркете «Молоко».
Супермаркет открыт на мощностях «Амстора» возле Цирка «Космос». Дончанин при посещении отметил большой размер магазина и широкий ассортимент продуктов.
Также он назвал цены на некоторые предлагаемые покупателям позиции.
Так, в магазине можно приобрести (цена за 1 кг):
- хурму – 330 руб. (123 грн по местному курсу на 13.12.2019);
- клубнику – 391 руб. (146 грн);
- апельсины – 69 руб. (26 грн);
- яблоки – от 50 руб. (19 грн);
- огурцы – 115 руб. (43 грн);
- помидоры – 125 руб. (47 грн);
- шампиньоны – 259 руб. (97 грн).
Кокос продается по 109 руб. (41 грн) за штуку.
Есть отдел и с елочными игрушками и другой праздничной атрибутикой, также в магазине продаются сухофрукты, приправы, соусы, консервы, колбасные изделия, сыры, сладости. Житель Донецка отметил, что на многих ценниках указана стоимость за 100 г, а не за 1 кг.
В рыбном отделе продают свежую рыбу (цена за 1 кг):
- карп – 150 руб. (56 грн);
- толстолоб (стейк) – 280 руб. (104 грн);
- толстолоб (мелкий) – 190 руб. (71 грн);
- горбуша – 214 руб. (80 грн);
- скумбрия – 220 руб. (82 грн);
- хек – 265 руб. (99 грн);
- окунь – 450 руб. (168 грн);
- лосось (стейк) – 1200 руб. (448 грн).
Показал «Стиг Барди» и цены на другие продукты:
- мука в мешке – 194 руб. (72 грн) за 10 кг;
- питьевая вода – 1,8 руб. (0,7 грн) за 1 л;
- крыло индейки – 19,20 руб. (7 грн) за 100 г;
- курица домашняя охлажденная – 23,40 руб. (9 грн) за 100 г;
- подсолнечное масло – 54,95 руб. (20,5 грн) за 1 л;
- сахар – 34 руб. (13 грн) за кг;
- яйца – 79 руб. (29 грн) за десяток.
В отделе с алкогольной продукцией – большое разнообразие. Вино ТМ «Инкерман» продают от 118 руб. (грн) за бутылку 0,7 л, коньяк 3 звезды «Крымский» – 215 руб. (44 грн), коньяк «Старый Кахети» 5 звезд – 469 руб. (80 грн). Есть и элитный алкоголь. В частности, виски Jack Daniels (0,7 л) стоит 1895 руб. (707 грн), ром Bacardi – 1145 руб. (427 грн).