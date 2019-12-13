Свежая рыба, клубника, элитный алкоголь: Житель Донецка показал цены в супермаркете возле Цирка (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал цены на товары в супермаркете «Молоко».

Супермаркет открыт на мощностях «Амстора» возле Цирка «Космос». Дончанин при посещении отметил большой размер магазина и широкий ассортимент продуктов.

Также он назвал цены на некоторые предлагаемые покупателям позиции.

Так, в магазине можно приобрести (цена за 1 кг):

хурму – 330 руб. (123 грн по местному курсу на 13.12.2019);

клубнику – 391 руб. (146 грн);

апельсины – 69 руб. (26 грн);

яблоки – от 50 руб. (19 грн);

огурцы – 115 руб. (43 грн);

помидоры – 125 руб. (47 грн);

шампиньоны – 259 руб. (97 грн).

Кокос продается по 109 руб. (41 грн) за штуку.

Есть отдел и с елочными игрушками и другой праздничной атрибутикой, также в магазине продаются сухофрукты, приправы, соусы, консервы, колбасные изделия, сыры, сладости. Житель Донецка отметил, что на многих ценниках указана стоимость за 100 г, а не за 1 кг.

В рыбном отделе продают свежую рыбу (цена за 1 кг):

карп – 150 руб. (56 грн);

толстолоб (стейк) – 280 руб. (104 грн);

толстолоб (мелкий) – 190 руб. (71 грн);

горбуша – 214 руб. (80 грн);

скумбрия – 220 руб. (82 грн);

хек – 265 руб. (99 грн);

окунь – 450 руб. (168 грн);

лосось (стейк) – 1200 руб. (448 грн).

Показал «Стиг Барди» и цены на другие продукты:

мука в мешке – 194 руб. (72 грн) за 10 кг;

питьевая вода – 1,8 руб. (0,7 грн) за 1 л;

крыло индейки – 19,20 руб. (7 грн) за 100 г;

курица домашняя охлажденная – 23,40 руб. (9 грн) за 100 г;

подсолнечное масло – 54,95 руб. (20,5 грн) за 1 л;

сахар – 34 руб. (13 грн) за кг;

яйца – 79 руб. (29 грн) за десяток.

В отделе с алкогольной продукцией – большое разнообразие. Вино ТМ «Инкерман» продают от 118 руб. (грн) за бутылку 0,7 л, коньяк 3 звезды «Крымский» – 215 руб. (44 грн), коньяк «Старый Кахети» 5 звезд – 469 руб. (80 грн). Есть и элитный алкоголь. В частности, виски Jack Daniels (0,7 л) стоит 1895 руб. (707 грн), ром Bacardi – 1145 руб. (427 грн).