В «ЛНР» съехавший с дороги грузовик повредил газопровод (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Роскошном (Лутугинский р-н, Луганская обл.) произошло ДТП: грузовой автомобиль повредил газопровод. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», ДТП произошло 8 декабря около 22:00 на одной из улиц в селе Роскошное. Водитель грузового автомобиля Renault Magnum с прицепом, гражданин 1976 года рождения, отвлекся от управления транспортным средством, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, в результате чего допустил наезд на продольную трубу газопровода с тремя опорами.

«В результате происшествия жители трех домов остались без газоснабжения. По факту ведется разбирательство», – уверяют в «республике».

Напомним, ранее об этой аварии сообщали очевидцы.