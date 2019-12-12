В Луганске мужчина получил 10 лет тюрьмы за умышленное убийство

В неподконтрольном украинским властям Луганске мужчина получил 10 лет тюрьмы за умышленное убийство своего приятеля, которое совершил в мае этого года. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что мужчина у себя дома распивал спиртные напитки со своим приятелем, в ходе чего между ними возник словесный конфликт переросший в драку. «Во время драки подсудимый осознал, что знакомый физически сильнее его. Внезапно у подсудимого возник преступный умысел, направленный на причинение смерти своему приятелю... Подсудимый направился в зал дома, где со стола взял кухонный нож, с которым вышел во двор к жертве», – говорится в сообщении.

«Подсудимый, удерживая в правой руке кухонный нож, используя его в качестве орудия совершения преступления, внезапно, наотмашь нанес потерпевшему, стоящему возле калитки двора его дома, колото-резанную рану передней левой боковой поверхности шеи с повреждением магистральных сосудов, щитовидной железы и трахеи. После получения данной колото-резанной раны, потерпевший, сделав несколько шагов, упал на землю. От полученных телесных повреждений он скончался на месте. Подсудимый подошел к лежащему на земле потерпевшему, ударил его ногой в область спины, а после этого выбросил окровавленный нож на проезжую грунтовую дорогу и скрылся во дворе своего дома», – заявили в «прокуратуре ЛНР».

Мужчина был задержан. В «ЛНР» утверждают, что на «судебном заседании» он свою вину признал полностью и раскаялся.