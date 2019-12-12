Оформление украинских пенсий: Как в «ЛНР» наказали мошенницу

В неподконтрольном украинским властям Луганске местная жительница «осуждена» за мошенничество, в результате которого обманула более 20 человек, обещав им оформление украинских пенсий. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

«Подсудимая в период времени с августа 2016 года по август 2018 года под предлогом оказания помощи по вопросу восстановления пенсионных выплат на территории Украины, введя в заблуждение 22 человека, получила от них денежные средства в различных размерах, однако обещанные услуги не оказала. Потерпевшими от действий мошенницы являются в основном лица пенсионного возраста», – говорится в сообщении.

«В судебном заседании подсудимая свою вину в совершенных преступлениях признала полностью, в содеянном раскаялась», – заявили в «прокуратуре».

Женщину «приговорили» к 5 годам лишения свободы «без штрафа и без ограничения свободы, с конфискацией имущества».