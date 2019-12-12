После переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, в ООН надеются на доступ к местам лишения свободы в «Л-ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 декабря, в ходе брифинга в Киеве, представляя последний в этом году доклад*, заявила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

«Деятельность Мониторинговой миссии ООН по правам человека на территории, которая контролируется самопровозглашенными "республиками", крайне ограничена. Я призываю предоставить миссии беспрепятственный конфиденциальный доступ к местам содержания под стражей и задержанным», – сказала она.

«Это особенно важно в свете недавней смерти в месте содержания под стражей в Донецке. В этом контексте мы акцентируем, что в коммюнике по итогам встречи "нормандской четверки" также определена необходимость предоставления международным организациям полного безусловного доступа ко всем задержанным. Надеемся, что это также даст новый импульс для обеспечения такого доступа», – заявила Богнер.

Глава Миссии ООН по правам человека в Украине также сообщила, что с 16 августа по 15 ноября 2019 года в результате боевых действий на Донбассе пострадали более 40 гражданских лиц по обе стороны линии разграничения, а с начала 2019 года – более 160, а с начала войны на Донбассе пострадали более 10 тыс. мирных жителей.

* Последний в 2019 году доклад Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине охватывает период с 16 августа по 15 ноября. Доклад основан на достоверной информации, собранной из ряда источников, в частности, непосредственно от жертв и свидетелей нарушений прав человека по обе стороны линии разграничения на Донбассе.