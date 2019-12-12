В детсадах и школах Донетчины начались проверки системы пожарной безопасности

Спасатели Донецкой области начали проверки системы пожарной безопасности образовательных и социальных учреждений. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«В связи с пожаром, произошедшем 4 декабря в г. Одесса, на территории всей страны начались проверки объектов образования, лечебных учреждений и социальной сферы на предмет соблюдения правил пожарной безопасности», – говорится в сообщении.

Так, 11 декабря специалисты 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области провели проверку детских садов и школ в Славянском районе.

По информации пресс-службы, во время мероприятия сотрудники ГСЧС проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, комплектацию пожарных щитов противопожарным инвентарем, содержание в надлежащем состоянии путей эвакуации из помещений учебного заведения, состояние содержания электрохозяйства, обеспеченность объекта противопожарным водоснабжением, а также проверили наличие и работоспособность имеющихся систем противопожарной защиты.

Кроме того, в ходе проверки спасатели провели воспитательную работу с детьми и воспитателями по профилактике возникновения пожаров от детских шалостей с огнем, а также по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.