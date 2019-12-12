Почти каждый четвертый военнослужащий ВСУ – женщина, – министр обороны

Почти каждый четвертый военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) – женщина. А точнее – 23% из них. 10% из них защищают Украину в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). 10 тысяч женщин признаны участниками боевых действий. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

По его словам, женщинам дали равные с мужчинами права получать высшее военное образование. «17% женщин приняты на обучение в вузы. В лицее им. Богуна впервые в истории Украины проходят обучение 23 девушки, в Военно-морском лицее – 3», – сказал министр.

Также женщинам-военнослужащим дали доступ ко всем военно-учетным специальностям. «Отныне женщины являются неотъемлемой составляющей любой операции или оборонного процесса. Еще остались ограничения на некоторые офицерские должности: спецназначения, на подводных лодках и надводных кораблях, должности, связанные с использованием взрывчатых и/или ядовитых веществ. Эта тема требует дополнительного внимания», – уточнил Загороднюк.

Министр обороны также рассказал о медпомощи для женщин-воинов. «Медицинская служба ВСУ реформируется, но это никак не касается этой темы. Абсолютно наоборот: сейчас мы думаем над тем, чтобы увеличить количество гинекологических отделений в военных госпиталях (сейчас их всего 5 – Киев, Одесса, Львов, Винница, Харьков). В других медучреждениях существуют только палаты для гинекологических больных, но это нужно менять», – написал он.

По словам Загороднюка, защиту прав женщин-военнослужащих включили в Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО. «Наша главная цель – чтобы женщины и мужчины пользовались равными правами и возможностями в сфере безопасности и обороны. Логично, что это влечет за собой целый ворох задач и вызовов в кадровой политике и образованию», – отметил он.

Министр рассказал и том, что будут делать в ведомстве, чтобы гендерная составляющая стала частью оборонной реформы. «Планируем создать в Минобороны Комитет по вопросам гендерного равенства. Как следует из его названия, цель его существования – соблюдение равных прав и возможностей женщин и мужчин в ведомстве. После завершения оборонного обзора, который сейчас проходит в ВСУ, гендерный компонент станет частью каждого программного и стратегического документа. Эту тему невозможно будет забыть. Мы будем говорить о гендерных аспектах и ​​во время подготовки и обучения военнослужащих. Конечно, надо еще и вспомнить о мониторинге защиты прав женщин в ВСУ и женщин-ветеранов; политику поддержки семей (военных), которые потеряли на войне кого-то из семьи ... Вызовов много. Однако мы точно не видим препятствий для их преодоления», – резюмировал Андрей Загороднюк.