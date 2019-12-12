Изменение Минских соглашений: В РФ угрожают осложнениями

Представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Борис Грызлов заявил, что подготовка Украиной изменений в Минские соглашения является провокацией, которая может повлечь за собой осложнение ситуации на Донбассе. Об этом он сказал сегодня, 12 декабря, пишет российское «РИА Новости».

«Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и контактной группы, и "Нормандского" формата направлена на их выполнение», – сказал Грызлов.

Он отметил, что эти договоренности нерушимы. Это касается, в том числе, и перечня мер, а также последовательности их выполнения. Кроме того, Грызлов добавил, что Киеву стоит думать о выполнении своих обязательств по соглашениям, а не об их изменении. «Любые киевские заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться», – считает Грызлов.

Напомним, что, как заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников, украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран Нормандской четверки, запланированной на март 2020 года.