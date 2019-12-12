Депутатов и чиновников Украины будут штрафовать за выступление на русском языке, – языковой омбудсмен

В Украине согласно языковому закону, предусмотрена система штрафов за выступление депутатов и чиновников не на государственном языке. Об этом сообщила правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова, сегодня, 12 декабря, передает «УНН».

По ее словам, когда нардепы и чиновники публично говорят на русском языке, это является нарушением языкового закона. «У нас все чиновники, все судьи, все учителя ... законодательная, исполнительная, судебная ветви власти, образование, медицина и армия – это то, где украинский язык должен быть базовой настройкой. Поэтому мы будем рассматривать жалобы, если кто-то будет жаловаться. Мы будем мониторить выполнение языкового закона, и сами будем делать им замечания. После первого замечания, если нарушения продолжаются – будет система штрафов. Максимум сегодня – это 11 600 грн», – сообщила Монахова.

Языковой омбудсмен уточнила, что жалобы можно будет присылать как в электронном, так и в бумажном виде. «Они (жалобы, – ред.) могут быть в электронной форме, однозначно будет портал омбудсмена, будут страницы в социальных сетях, будет электронная форма, мы все это сделаем. К концу 6-месячного срока все должно заработать. И в бумажном варианте можно будет послать письмо. Мы отвечаем на все запросы в сроки, установленные законом, – сказала Монахова.

Напомним, в Украине 16 июля вступил в силу закон о функционировании украинского языка как государственного. Закон регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

По заключению Венецианской комиссии, Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не сбалансирован с точки зрения языковой политики.