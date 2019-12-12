Ущерб в размере 3 млрд гривен: На Донетчине раскрыты факты «отмывания» денег

С начала года Управлением по борьбе с отмыванием доходов Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области выявлено 69 уголовных преступлений. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-центр ГУ ГНС в Донецкой области.

В частности, за январь-ноябрь 2019 года составлены 69 материалов с признаками уголовных правонарушений на общую сумму ущерба, нанесенного государству, в размере 3 млрд грн. Из них 16 правонарушений в сфере контроля за государственными закупками на сумму более 170 млн грн.

При проведении проверок работниками налоговой службы Донетчины обнаружен ряд фактов отмывания доходов, полученных преступным путем – это и финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества, завладения ним путем злоупотребления служебным положением, и уклонение от уплаты налогов, и служебный подлог финансовых документов и т. п.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы. В настоящее время, по результатам рассмотрения указанных материалов, правоохранительными органами внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о 18 уголовных правонарушениях и 61 материал был присоединен к уголовным производствам.

В течение января-ноября текущего года в рамках уголовных производств по материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, изъято 5,4 млн грн денежных средств, в бюджет возмещены 24,4 млн грн убытков.