В Раде приняли проект постановления о проведении в Украине весенней сессии ПА НАТО

Парламентарии приняли в целом проект постановления о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора в Украине. Соответствующее решение поддержали 322 народных депутата Украины, сообщает «УНН» .

Проект Постановления № 2417 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины « О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора » предполагает образовать Организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, которая должна разработать соответствующий план мероприятий.

По словам авторов проекта постановления, проведение в Киеве сессии ПА НАТО будет способствовать повышению авторитета Украины, как в мире в целом, так и на евроатлантическом пространстве в частности, особенно с учетом стремлений нашего государства относительно приобретения членства в Североатлантическом альянсе.

Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

Добавим, что постановление было принято народными депутатами Украины предыдущего созыва, поэтому его повторное принятие произошло в связи с изменением названий министерств и комитетов, которые нужно уточнить.

Напомним, что военный комитет НАТО в марте следующего года проведет выездное заседание на базе Национальной академии сухопутных войск Украины.