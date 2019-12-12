В Родинском жены шахтеров перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате

В Родинском (Донецкая обл.) сегодня, 12 декабря, жены горняков государственной шахты «Краснолиманская» перекрыли дорогу в знак протеста против невыплаты зарплаты шахтерам.

Акцию протеста против долгов по зарплате перед работниками госпредприятия «Угольная компания "Краснолиманская"» организовали члены семей горняков. Они перекрыли ул. Шахтерской славы, по которой автобусы доставляют рабочих на шахту. Сначала акция была немногочисленной, но после остановки автобусов к протесту присоединились некоторые шахтеры.

Люди рассказывают, что еще не получили заработанное за октябрь и ноябрь. Также, говорят о плохом оборудовании, спецодежде шахтеров.

Заместитель председателя профкома «Краснолиманской» Сергей Сушко объяснил протестующим, что подобная ситуация – на всех госпредприятиях угольной отрасли, а руководство компании занимается решением проблемы в столице.

Источник: «Pokrovsk.News»