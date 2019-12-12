Нацбанк снизил учетную ставку до 13,5% годовых

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба НБУ.

Уточняется, что Национальный банк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны приводит к более быстрому снижению инфляционного давления, чем ожидалось.

В ноябре 2019 года потребительская инфляция стремительно замедлилась – до 5,1% в годовом измерении, что было ниже ожиданий Национального банка. Таким образом, инфляция в ноябре достигла среднесрочной цели 5%, которую Национальный банк задекларировал в 2015 году.

В основе этой устойчивой тенденции – постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является замедление базовой инфляции, а также снижение цен на энергоносители. Инфляция существенно замедлилась вследствие, как укрепление обменного курса гривны, так и улучшения инфляционных ожиданий. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и слабого урожая отдельных овощей.

В НБУ отметили, что усиление гривны происходило вследствие действия ряда факторов. «В октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности, благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний. Приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев. В то же время Национальный банк активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов. Всего с начала 2019 года объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млрд долл. США», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прогноз инфляции будет пересмотрен с учетом ситуации на валютном рынке.

Правление Национального банка считает, что активнее снижение учетной ставки не помешает поддержанию инфляции близко к цели 5% и одновременно позволит поддержать экономический рост.

Согласно октябрьскому прогнозу, Национальный банк ожидает снижение учетной ставки до 8%.