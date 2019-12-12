Прекращение огня на Донбассе и обмен пленными: Эксперт рассказал, выполнит ли Россия условия

По итогам встречи «нормандской четверки» в Париже стороны утвердили коммюнике. Основные договоренности – обмен пленными «всех на всех» и прекращение огня на Донбассе до конца года. Глава Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский выразил сомнения по поводу того, что боевики прекратят стрелять на Донбассе, передает «Слово і Діло».

По словам военного эксперта, на Донбассе идет вооруженный конфликт низкой интенсивности, а прекращение огня противоречит логике определения вооруженного конфликта низкой интенсивности. «То, что обстрелы и столкновения будут продолжаться, не вызывает никаких сомнений», – отметил Грабский.

Он считает, что договоренность об обмене «всех на всех» может быть выполнена, но вопрос – какой ценой. Грабский обратил внимание на информацию о списках обмена, которые периодически попадают в СМИ.

«Безусловно, нужно вернуть наших граждан. Но Украина порой готова платить неадекватную цену. В списках на обмен с украинской стороны виновные люди, которые несут наказания за преступления и шпионаж, а с той стороны мы имеем людей, которых оккупанты держат в заключении в силу различных причин. Обмен неравнозначный. Оккупанты точно так же могут в любой момент набрать 100-200 человек и предложить на обмен. Украина отдает тех, кто реально может дать показания», – убежден Грабский.

Анализируя вопрос военнопленных, военный эксперт не исключил, что обмен может состояться. «Для того, чтобы обмен состоялся уже вчера, достаточно кивка одного человека в Кремле», – отметил Грабский.

Эксперт также подчеркнул, что нужно рассматривать вопрос политических спекуляций, возможно, каких-то невидимых договоренностей, чтобы протащить того или иного человека в список, который предложат к обмену.

Сергей Грабский добавил, что обмен может осуществиться в любую секунду, но важно при этом учитывать национальные интересы.