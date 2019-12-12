RU
Все новости

Винтовки, карабины, боеприпасы: В Доброполье у пенсионера изъяли арсенал оружия (Фото)

12.12.19 17:24
Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

В Доброполье (Донецкая обл.) во время обыска в квартире 67-летнего местного жителя правоохранители изъяли оружие и более 2 тыс. патронов различного калибра. Пенсионеру может грозить до 7 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, сотрудники Добропольского отделения полиции получили информацию, что местный житель хранит у себя дома оружие и боеприпасы. Получив соответствующее постановление суда, правоохранители отправились по указанному адресу. Во время обыска жилья пожилого мужчины, было обнаружено 17 единиц оружия, 7 упаковок с патронами калибром 7,62 мм и еще около 180 патронов различного калибра к охотничьему и огнестрельному оружию.

По информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области, оружие и боеприпасы мужчина хранил в гараже, хозяйственной постройке, кухне, в комнатах дома и на чердаке.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществам) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении полиции.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк