Прожиточный минимум в Украине должен составлять 30-40% от размера средней зарплаты, – Соколовская

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий отвязку части выплат от прожиточного минимума. Это позволит в дальнейшем повысить размер прожиточного минимума до фактического уровня. Об этом рассказала Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, сообщает пресс-служба ведомства.

«Инициатива позволит приблизиться к стратегической цели правительства – повышению размера прожиточного минимума до фактического уровня. Сейчас есть разные подходы к определению сущности "фактического прожиточного минимума". И мы будем двигаться к тому, чтобы он составлял не менее 30-40% от размера средней заработной платы. То есть, мы ориентируемся для различных категорий населения на 3-4 тыс. грн. А это – увеличение почти в два раза», – прокомментировала Соколовская.

По ее словам, суть реформы заключается в отвязке размера должностных окладов «бюджетников», а также размера штрафов за административные и уголовные правонарушения от прожиточного минимума.

Как пояснила Юлия Соколовская, реформа механизма применения прожиточного минимума позволит:

создать предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума;

оказывать помощь тем, кто в ней реально нуждается.

«Прежде всего, это почувствуют на себе те категории населения, для которых социальные выплаты (которые зависят от прожиточного минимума) являются основным источником существования. Если мы говорим об изменении в определении должностного оклада, то это касается работников бюджетной сферы, работников государственных органов, судей и военнослужащих», – уточнила министр соцполитики.

При этом она добавила, что внедрение инициативы зависит от позиции Верховной Рады, которая должна проголосовать за законопроект. «На 18 декабря уже назначены парламентские слушания по этому вопросу, и мы будем работать с депутатским корпусом, чтобы изменить качество жизни украинцев к лучшему», – заявила Юлия Соколовская.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволит в дальнейшем повысить в стране прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4 200 грн в месяц.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Кабинета министров при установлении прожиточного минимума на 2019 год.

Напомним, что Верховная Рада Украины 14 ноября приняла закон о госбюджете-2020 в целом. Прожиточный минимум с 1 января – 2 027 грн.