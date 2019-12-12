В Украине создадут бригадную боевую тактическую группу по стандартам НАТО

В 2020 годв в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины планируют на базе одной из бригад создать бригадную боевую тактическую группу. Об этом рассказал командующий Сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Александр Сырский в интервью Defense Express.

«В следующем году мы планируем провести на базе одной из бригад эксперимент – создать бригадную боевую тактическую группу, которая будет включать бригаду со средствами усиления от других родов войск и служб, будут усилены и средства противовоздушной обороны, средства разведки, радиоэлектронной борьбы, артиллерия», – рассказал Сырский.

По словам командующего Сухопутных войск, указанная экспериментальная бригада будет готовиться по стандартам НАТО и иметь двухлетний цикл подготовки, что позволит использовать ее в соответствии со стандартными процедурами, принятыми в странах членах НАТО, как на территории нашего государства, так и в случае необходимости проведения каких-то совместных действий.

Кроме того, Сырский сообщил, что в Сухопутных войсках ВСУ происходит изменение структуры военного управления, которое обеспечит совместимость с государствами членами НАТО.

«Переход на G-структуру, позволит более качественно и эффективно организовывать и проводить мероприятия военного сотрудничества, как в формате сотрудничества с международными организациями по безопасности (прежде всего с НАТО и ЕС), так и в формате двустороннего сотрудничества. Это наряду с существенным повышением боеспособности войска должно обеспечить оперативное реагирование Сухопутных войск и Вооруженных сил Украины в целом на изменения безопасности обстановки и эффективную оборону нашей страны», – отметил Александр Сырский.