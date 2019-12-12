«Еленовка. Движение очень слабое»: Ситуация в пунктах пропуска днем 12 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Роман: «12:37. Горловка: в сторону Украины от ГАИ до таможни, машин 120 где-то, может больше».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Адепт»: «10:23. "Каргилл" в Донецк машин 30-35»;

Inna: «11:43. На "Каргилле" в Донецк машин 35, плюс льготы – машин 10»;

«Адепт»: «11:44. Точнее 24 льготы»;

Inna: «11:48. Спасибо. Стоим в конце. Льготу не успеваем считать. Как всегда двигается только левый ряд».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анатолий: «10:28. Еленовка в Украину. Очередь за церковь. Движение очень слабое»;

Александер: «11:08. Еленовка – около 150»;

«А»: «13:17. Еленовка в Украину. Движение очень слабое. Приехав на пост в 6 утра прошли его минут 40 назад. Даже покупка очереди не ускоряет движение от слова совсем. Сначала едет суперльгота, перевозчики (по встречке-реверсу), обычную начали запускать гораздо позже»;

olga: «13:55. Еленовка в сторону Донецка. Очередь до сигаретного магазина».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.