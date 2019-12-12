«Еленовка. Движение очень слабое»: Ситуация в пунктах пропуска днем 12 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 12 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Роман: «12:37. Горловка: в сторону Украины от ГАИ до таможни, машин 120 где-то, может больше».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- «Адепт»: «10:23. "Каргилл" в Донецк машин 30-35»;
- Inna: «11:43. На "Каргилле" в Донецк машин 35, плюс льготы – машин 10»;
- «Адепт»: «11:44. Точнее 24 льготы»;
- Inna: «11:48. Спасибо. Стоим в конце. Льготу не успеваем считать. Как всегда двигается только левый ряд».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Анатолий: «10:28. Еленовка в Украину. Очередь за церковь. Движение очень слабое»;
- Александер: «11:08. Еленовка – около 150»;
- «А»: «13:17. Еленовка в Украину. Движение очень слабое. Приехав на пост в 6 утра прошли его минут 40 назад. Даже покупка очереди не ускоряет движение от слова совсем. Сначала едет суперльгота, перевозчики (по встречке-реверсу), обычную начали запускать гораздо позже»;
- olga: «13:55. Еленовка в сторону Донецка. Очередь до сигаретного магазина».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.