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В «ЛНР» под колеса авто попал пешеход

12.12.19 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вблизи неподконтрольного украинским властям поселка Карпаты (Перевальский р-н, Луганская обл.) произошло ДТП. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», авария произошла 11 декабря. Мужчина 1973 года рождения, управляя автомобилем Citroen Jumper, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода, гражданина 1980 года рождения.

В результате ДТП потерпевший с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Алчевскую городскую больницу. «Автомобиль изъят, проводится проверка», – уверяют в «республике».

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