МН-17: В России пояснили, почему не выдают Цемаха Нидерландам

Требование прокуратуры Нидерландов задержать Владимира Цемаха в связи с расследованием катастрофы малайзийского Boeing над временно неподконтрольной украинской власти частью территории Донецкой области противоречит международным нормам. Об этом заявила сегодня, 12 декабря, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает российский ТАСС.

«Генеральная прокуратура России была вынуждена задать уточняющие вопросы, а дальнейшая переписка показала, что правоохранительные органы России сомневались не зря. Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо», – сказала она.

«Если бы российские власти поверили запросу прокурора из Нидерландов, то сами бы нарушили бы тем самым статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она касается права на свободу и личную неприкосновенность. Российское законодательство в данной области также было бы нарушено», – считает Захарова.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что убедительной доказательной базы в расследовании Нидерландами катастрофы Boeing над неподконтрольной Донетчиной по-прежнему нет, так что не ясно, что следствие намерено представить на суд в марте 2020 года. «С чем следствие придет на суд в марте 2020 года – вот здесь нет ясности. Убедительной доказательной базы по-прежнему нет. Складывается такое впечатление, что просто цепляются, в том числе раскручивают в публичном пространстве любой повод, в частности, сейчас это Цемах», – говорит Захарова.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы самолета Боинг-777 рейса MH17.