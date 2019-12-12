Верховная Рада приняла закон о доступе Красного Креста к заключенным

В Верховной Раде Украины сегодня, 12 декабря, проголосовали за процедуру доступа представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК) к арестованным. Как сообщают «Донецкие новости», за соответствующий законопроект № 0885 проголосовали 348 народных депутатов.

В соответствии с принятым законопроектом № 0885 «О внесении изменений в закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу» закон «О предварительном заключении» дополнен в ст. 12 новой частью 5.

Изменения предусматривают, что администрацией места предварительного заключения представителям МККК предоставляется беспрепятственное свидание с лицами, взятыми под стражу, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности в случаях и на условиях Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны с уведомлением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время.

Согласно принятому документу, Кабинету министров Украины необходимо в 30-дневный срок со дня вступления в силу этого закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом, а также обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.