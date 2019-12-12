В Мариуполе хотят создать комнату для адаптации детей-переселенцев в лицее

В Мариуполе (Донецкая обл.) на базе лицея-школы № 48 хотят создать Центр психологической и социальной адаптации учащихся ВПЛ в пределах бюджета общественного участия, сообщает сегодня, 12 декабря, пресс-служба горсовета.

Как отмечает депутат Лилия Борисенко – инициатор нововведения, с каждым годом только растет количество детей, нуждающихся в помощи квалифицированных специалистов, поддержки и адаптации. В основном, это ребята из круга внутренне перемещенных лиц. «В нашей школе учится много таких детей. Вместе со школьным психологом работали над разработкой проекта. В работу включились все неравнодушные коллеги и вместе мы смогли качественно подготовить все необходимое и решили принять участие в конкурсе», – рассказывает депутат.

К голосованию подключились все неравнодушные к этой проблематике. По результатам – проект будет реализован. Сейчас идет подготовительный этап, после которого начнут работы по оборудованию комнаты.

Согласно проекту, планируется создание тренинговой комнаты с возможностями для общения, обмена опытом и отдыха. Квалифицированные психологи, логопеды и дефектологи оказывать помощь детям и способствовать их адаптации, социализации и гармоничному развитию.