RU
Все новости

Кредит МВФ: Украина ожидает новую программу в первом квартале 2020 года

12.12.19 18:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает утверждения советом директоров Международного валютного фонда новой программы для страны в первом квартале 2020 года. Об этом сегодня, 12 декабря, вовремя брифинга сообщил глава НБУ Яков Смолий, пишет «Интерфакс – Украина».

Он уточнил, что таким образом построен график заседаний у МВФ. «Мы не ожидаем – так построен график заседаний борда МВФ – подписания соглашения в этом году. Согласно графику, заседание может состояться в первом квартале следующего года», – сказал Смолий.

Он также отметил, что многие условия МВФ, которые предваряют staff level agreement (договор на уровне персонала, – прим), были выполнены со стороны Украины. «Остались незначительные технические моменты. Я бы очертил несколько из них – это принятие закона о невозможности возврата банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в ФГФЛ... Второе – создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы, эти законопроекты внесены Кабмином в Верховную Раду. А также вопросы, которые плодотворно обсуждались – это законопроект об обороте земель сельского назначения», – пояснил глава Центробанка.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк