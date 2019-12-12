Кредит МВФ: Украина ожидает новую программу в первом квартале 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает утверждения советом директоров Международного валютного фонда новой программы для страны в первом квартале 2020 года. Об этом сегодня, 12 декабря, вовремя брифинга сообщил глава НБУ Яков Смолий, пишет «Интерфакс – Украина».

Он уточнил, что таким образом построен график заседаний у МВФ. « Мы не ожидаем – так построен график заседаний борда МВФ – подписания соглашения в этом году. Согласно графику, заседание может состояться в первом квартале следующего года», – сказал Смолий.