Кредит МВФ: Украина ожидает новую программу в первом квартале 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает утверждения советом директоров Международного валютного фонда новой программы для страны в первом квартале 2020 года. Об этом сегодня, 12 декабря, вовремя брифинга сообщил глава НБУ Яков Смолий, пишет «Интерфакс – Украина».
Он уточнил, что таким образом построен график заседаний у МВФ. «Мы не ожидаем – так построен график заседаний борда МВФ – подписания соглашения в этом году. Согласно графику, заседание может состояться в первом квартале следующего года», – сказал Смолий.
Он также отметил, что многие условия МВФ, которые предваряют staff level agreement (договор на уровне персонала, – прим), были выполнены со стороны Украины. «Остались незначительные технические моменты. Я бы очертил несколько из них – это принятие закона о невозможности возврата банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в ФГФЛ... Второе – создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы, эти законопроекты внесены Кабмином в Верховную Раду. А также вопросы, которые плодотворно обсуждались – это законопроект об обороте земель сельского назначения», – пояснил глава Центробанка.