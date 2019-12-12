Зэки из тюрем выманивают деньги по телефону: Как хотят решить проблему

В Украине процветает телефонное мошенничество, и нередко этим занимаются заключенные прямо из тюрем. Для решения проблемы рассматривается вариант перекрытия мобильной связи. Об этом рассказал замглавы Минюста Виталий Васылык в интервью «Сегодня».

Он отметил, что правоохранители в курсе случаев телефонного мошенничества в тюрьмах, а также о том, что администрация этих учреждений закрывает глаза на это.

«Но в паспорте реформ, который мы активно изучаем, есть такой инструмент, как прекращение GSM-сигнала на территории колоний и СИЗО. Вместо этого предлагается стационарная телефонная связь для того, чтобы осужденные общались со своими родными и адвокатами. Проект реалистичен, но операторы могут жаловаться на то, что сигнал может исчезнуть и у абонентов, проживающих рядом с тюрьмами. Если же тюрьма находится за пределами города, то внедрить такую систему будет очень легко. Не скрою, что сейчас у нас есть так называемые "черные зоны", где администрация заявляет, что не может контролировать там обстановку. Почему? Из-за того, что, например, начальник пришел 2-3 месяца назад, его команда еще не сформирована. Мы положим конец такому явлению, как "черные зоны" – учреждениям, в которых контроль администрации является номинальным», – сказал Васылык.