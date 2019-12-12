Пакеты малыша: Со следующего года изменят процедуру закупки

В 2020 году «пакеты малыша» будет закупать и обеспечивать доставку в регионы Центр госзакупок при ProZorro. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики в ответе на запрос «УНН».

«В октябре текущего года постановлением Кабинета министров было создано госучреждение – Центр госзакупок при ProZorro, с которым Минсоцполитики заключает договор на закупку "пакетов малыша" в 2020 году», – отметили в пресс-службе.

При этом в Минсоцполитики добавили, что планируется проведение двух тендеров – на закупку, собственно, «пакетов малыша», а также на логистику.

Также в ведомстве отметили, что содержание «пакета» будет пересмотрено в будущем «при необходимости» специалистами, а стоимость его останется неизменной.

Напомним, что в Донецкой области роженицы до сих пор не получили обещанную помощь на детей – ни «пакетов малыша», ни денежной компенсации в 5 тыс. грн.