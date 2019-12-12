Порошенко пояснил, зачем Путин хочет ввести в Минские соглашения «формулу Штайнмайера»

Руководство России стремиться влючить в переговорный процесс не имеющую к Минским соглашениям отношения «формулу Штайнмайера» для того, чтобы добиться отмены введенных против нее международных санкций, ведь именно эти соглашения лежат в основе санкций. Об этомсегодня, 12 декабря, заявил в кулуарах Верховной Рады нардеп от фракции «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко, пишет «Интерфакс. Украина».

«Я подчеркиваю, что в обосновании применения санкций и Европейского Союза, и США против России – невыполнение Минских соглашений. Это де-факто единственный инструмент давления на Россию, который имеет глобальный мир. Не для того, чтобы привлечь его к ответственности, мы это будем делать через механизмы международных судов, а чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что записано в соглашениях. В первую очередь, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований и возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории», – отметил Порошенко

Парламентарий также выразил убеждение, что решения саммита «Нормандской четверки» приняты не в пользу Украины, поскольку, в частности, в Париже не упоминались предложения по дорожной карте выполнения Минских соглашений и международной миротворческой миссии на Донбассе.

«Ни о какой "формуле Штайнмайера" ни в каких Минских соглашениях ничего нет. Почему разведение войск? Почему "формулу Штайнмайера", которой нет в Минских соглашениях, Путин продавливает? Позиции, которые нужны Украине, даже не поднимаются, включая дорожную карту, миротворцев, позициями по укреплению обороноспособности и прозрачности процесса», – подчеркнул Порошенко.

Он выразил убеждение, что Украина имеет мировую поддержку и не воспользоваться этим абсолютно безответственно. «Нам нужно скоординировать усилия и единой позицией защитить украинские интересы, так как это было сделано в предыдущие пять лет. Не дать возможность ослаблять Украину», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, что состоявшийся в Париже 9 декабря Нормандский саммит с участием президентов Франции, России, Германии и Украины оставил после себя больше вопросов, чем дал ответов.