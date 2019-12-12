Губернатор рассказал, какие дороги отремонтируют на Луганщине в 2020 году

В Луганской области в следующем 2020 году начнут ремонт автодороги, которая соединяет Старобельск, Северодонецк и Сватово. Это стратегически важный треугольник для области. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в интервью «Главкому».

По его словам, в целом президент Украины Владимир Зеленский поставил три задачи: отремонтировать автодороги Северодонецк – Станица Луганская, Северодонецк – Золотое и треугольник Старобельск – Северодонецк – Сватово.

«Это миллиарды гривен. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Моя задача – проконтролировать и объявить тендеры вовремя. Чтобы, как только снег сойдет, мы сразу начали работы», – сказал глава области.

Гайдай уточнил, что 1 км капитальной дороги будет стоить где-то 18 млн грн ориентировочно.