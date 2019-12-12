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Губернатор рассказал, какие дороги отремонтируют на Луганщине в 2020 году

12.12.19 17:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области в следующем 2020 году начнут ремонт автодороги, которая соединяет Старобельск, Северодонецк и Сватово. Это стратегически важный треугольник для области. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в интервью «Главкому».

По его словам, в целом президент Украины Владимир Зеленский поставил три задачи: отремонтировать автодороги Северодонецк – Станица Луганская, Северодонецк – Золотое и треугольник Старобельск – Северодонецк – Сватово.

«Это миллиарды гривен. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Моя задача – проконтролировать и объявить тендеры вовремя. Чтобы, как только снег сойдет, мы сразу начали работы», – сказал глава области.

Гайдай уточнил, что 1 км капитальной дороги будет стоить где-то 18 млн грн ориентировочно.

Также председатель ЛугОВГА рассказал, что договаривался с руководителем «Укравтодора» Александром Кубраковым, что «дорогу, которая ведет к Станице Луганской разбить на три части и сделать тендер». «То есть, будет не один, а три или четыре тендера. Ведь не сможет одна компания сделать 127 км дорог за три месяца, а именно столько километров планируем в 2020 году. На 90% мы сделаем все те дороги, которые планируем», – заявил Сергей Гайдай.

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