Конгресс США принял оборонный бюджет с $300 млн помощи для Украины

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на сумму 738 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на Reuters, сообщает «112.ua».

Решение, принятое Палатой представителей, должно пройти утверждение в Сенате, ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели. Далее его должен подписать президент.

Документ также добавит к соответствующим категориям помощи Украине по безопасности и разведке прибрежные оборонительные крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.

Также в закон добавлены положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока – 2».

За документ проголосовали 377 конгрессменов, против были 48. Переговоры о бюджете продолжались несколько месяцев. Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года.