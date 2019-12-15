Эмоциональное выгорание: Предприниматели Донетчины рассказали, как спасаются от усталости

Предприниматели из Донбасса, пожалуй, больше других испытывают эмоциональную нагрузку, ведь кроме проблем в бизнесе и экономике, они работают в регионе, в котором продолжается вооруженный конфликт. Для каждого предпринимателя очень важно быть «в тонусе», наполненным силами и энергией, чтобы достигать целей. Но во время быстрого развития общества и огромного потока информации это становится сложнее. Каждый держится, как может, и имеет свои рецепты спасения от эмоционального выгорания.

Так, своим рецептом поделилась владелица бизнеса по пошиву одежды, переселенка, глава текстильного кластера Донетчины Анна Петриченко. «Если говорить обо мне, то работа с людьми – это самый сложный вид работы, когда ты всегда должен быть на позитиве, много общаться, делиться информацией. Наступает момент, когда от этого очень устаешь. И что с этим делать? Рецепт, с одной стороны, очень простой, а с другой – его иногда очень тяжело воплотить в жизнь. Это – отдых. А что значит отдых? Это отвлечься и наполнить себя ресурсами жизненной энергии. Возникает второй вопрос: как это сделать? Сначала оценить свое состояние: почему все раздражает, почему нервничаешь, почему ситуация тебя угнетает? Затем взять себя в руки и сказать себе: стоп, мне, чтобы успешно двигаться вперед и продуктивно работать, необходимо отдохнуть. И в этот период нужно наполняться положительными ресурсами. Психологи говорят, что это перезагрузка мозга. Одним необходимо просто выключить телефон на некоторое время, побыть в тишине, посмотреть любимый фильм или почитать интересную книгу. Для других это выезд на природу, прогулки по парку. Еще кому-то жизненной энергии добавляет общение с друзьями, семьей. Мне, например, хватает пару таких мини-отдыхов, чтобы потом с новыми силами приступить к работе. Как правило, тогда возникают новые идеи, приходит вдохновение», – рассказала она.

Владелец столярного дома Алексей Чебаненко рассказал, что поправить эмоциональное состояние ему помог отдых в санатории. «Для меня этот год был очень насыщенным на различные события и кропотливую работу. Были моменты, когда я приходил в мастерскую и ничего не мог делать, потому что был очень усталым. Меня, как человека творческого, накрыла хандра из-за рутинной работы. Выйти из этого состояния помогла смена обстановки. Поправить свое эмоциональное состояние я решил в миргородском санатории. Снять физическую и эмоциональную усталость помогли процедуры иглоукалывания и массажа. Поэтому я всем рекомендую обязательно находить время на отдых. Вообще я считаю, что бизнес можно сравнить с игрой. Вспомните, когда в детстве вы наигрались любимой игрушкой и хочется уже другую. В каком плане "наигрались"? Вы изучили ее со всех сторон, все ее функции, возможности, особенности. Бизнес – это тоже игрушка. Но нужно понимать, что в этой игрушке безграничное развитие возможностей. Если мы сами установили себе определенные границы, достигнув их, не хотите двигаться дальше, то непременно придет выгорание. А когда мы видим новый путь с большими возможностями и результатом, то конечно появятся новые сила и энергия», – поделился он.

По словам предпринимательницы, коуча, энерготерапевта Дарьи Москаленко, не стоит забывать, что наше внутреннее состояние отражается во внешнем мире, поэтому если вы предприниматель, то очень важно следить за своим внутренним микроклиматом, заниматься профилактикой кризисов и решать их в первую очередь. «Проблемы в материальном мире только сигнализируют нам о том, что мы потеряли что-то ценное внутри себя. И если это быстро исправить, то можно избежать кризиса в бизнесе и эмоционального выгорания. Внутри каждого человека есть две энергии, две субличности, которые можно условно назвать Муза (женская энергия) и Деятель (мужская энергия). Залог благополучия, счастья и здоровья любого человека в качественной коммуникации этих двух энергий внутри нас. Муза чувствует "куда" нам нужно двигаться, а Деятель знает "как" и способен это реализовать с помощью своих инструментов и ресурсов», – сказала она.

По мнению Москаленко, очень важно ввести в ежедневные привычки всего две вещи. «Перед началом дня сесть в тихое уединенное место, закрыть глаза и поговорить со своей Музой, обратиться за рекомендацией, куда сегодня наиболее эффективно вложить свою энергию. Довериться своему сердцу и следовать этим чувством. В конце дня или лучше после каждого важного события, сесть в уединенное тихое место, закрыть глаза и посвятить 5 минут благодарности своему Деятелю за совершенные дела и приложенные усилия. После этой практики повышается концентрация внимания, заполняется запас эмоциональной энергии и можно снова браться за дела. 5 минут благодарности ежедневно могут компенсировать отсутствие выходных дней или отпуска», – подытожила энерготерапевт.

Источник: Бізнес-Схід