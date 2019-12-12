В Украине упростили условия оформления документов людям из зоны АТО/ООС и переселенцам

Сегодня, 12 декабря, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект № 0933 «О внесении изменения в закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" (относительно особенностей оформления документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины)"». Он упрощает условия для оформления документов, удостоверяющих личность, людям, которые живут в зоне АТО/ООС или переселились оттуда во время ведения боевых действий. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook.

По его словам, за принятие законопроекта во втором чтении проголосовало 348 народных депутатов.

«Теперь, чтобы оформить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, люди в зоне ведения боевых действий должны обратиться в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции на территории области, где проводится ООС. Те же, кто выехал оттуда, должны обращаться в соответствующие учреждения по фактическому месту жительства. А для внесения сведений о месте жительства в этих документов может использоваться Государственный реестр избирателей. Таким образом, мы создаем условия людям, которые выехали из оккупированной части Донбасса и не могут взять необходимых справок по прежнему месту жительства», – рассказал Дмитрий Лубинец.