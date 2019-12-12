Разведение войск у Золотого: Стало известно, сколько жителей остались в «серой» зоне

В Луганской области, после разведения сил и средств, в Катериновке осталось до 200 жителей, а в Золотом-4 (поселок Родина) около 600. Об этом заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в интервью «Главкому».

Он уверил, что сейчас на участках разведения войск «все тихо, никто не стреляет». «Я иногда там бываю, приезжаю в школу, контролирую иногда какие-то работы, абсолютно спокойно там. Постоянно есть представители ОБСЕ, провели разминирование, постоянно представители СЦКК там находятся», – сказал глава области.

По словам Гайдая, жители не жалуются на жизнь руководству области, «все, кто хочет, те уезжают из "серой" зоны».

Он уточнил, что единственное обращение было к президенту Украины Владимиру Зеленскому от переселенцев, которых принудительно выгнали из домов на линии разграничения, со стороны временно неподконтрольной украинской власти территории. «Там было 15 семей. К ним пришли и сказали: "30 минут и вас здесь нет!". Они даже не смогли забрать свои вещи», – рассказал Гайдай.

Председатель ЛугОВГА отметил, что сейчас изгнанникам негде жить. «Я уже нашел 15 квартир, которые на балансе военно-гражданской администрации Золотого. Квартиры в Золотом-2 (поселок Карбонит). Все квартиры "убиты в хлам". Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию и, я думаю, первые пять в надлежащем состоянии я смогу людям отдать где-то через 3-3,5 месяца: сделаем там нормальные ремонты», – пояснил Сергей Гайдай.

Напомним, в штабе ООС сообщили, что процесс разведения сил и средств на участке разведения № 2 в районе Золотого завершился 27 ноября.