Спасатели Луганщины получили современные пожарные автоцистерны (Фото)

Сегодня, 12 декабря, в Северодонецке Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Луганской области получило современные пожарные автоцистерны в количестве 5 машин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эти пожарные автоцистерны предназначены для доставки к месту пожара личного состава в количестве 7 человек и пожарно-технического оборудования, а также подачи огнетушащих веществ в зону горения. Машины способны перевозить гидравлические спасательные инструменты, электрические генераторы, электроинструменты, индивидуальные дыхательные аппараты, пожарные рукава и др.

«Уже завтра пожарная техника станет в боевой расчет и будет помогать спасателям эффективно работать во время ликвидации чрезвычайных событий. Служба спасения Луганщины заслуженно имеет народное доверие и уважение за мужество и отвагу, за умение принимать ответственные решения, за готовность прийти на помощь, рискуя жизнью. В любое время суток, в любых ситуациях без исключения, наши спасатели встают на защиту каждого гражданина от огненной стихии и природной непогоды», – отметил на презентации этих машин глава ЛугОВГА Сергей Гайдай.

Пожарные автоцистерны будут переданы спасателям Северодонецка, Лисичанска, Старобельска, Мелового и Сватово.