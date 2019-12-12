Гуманитарное разминирование на Луганщине: Итоги работы деминеров в 2019 году

В Луганской области в 2019 году деминеры Датской Группы по разминированию (DDG) бок о бок с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины проводили гуманитарное разминирование. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Датского Совета по делам беженцев (ДСБ, DDG) на странице организации в Facebook.

За это время деминеры DDG разблокировали и передали местному населению 186 120 м2 земли сельскохозяйственного назначения в Мирной Долине.

Деминеры DDG провели нетехническое обследование 140 гектаров земли в Донецкой и Луганской областях.

110 представителей ГСЧС прошли тренинги по разминированию и получили специальное оборудование, и с сентября проводили разминирование вблизи Тошковки.

Как сообщалось ранее, работы по разминированию территории, которые проводились в рамках совместного проекта с DDG, приостановили. Продолжить работы по очистке территории от взрывоопасных предметов планируют с марта 2020 года.