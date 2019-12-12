Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии выделение Украине 500 млн евро

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры продолжили обсуждение актуальных вопросов повестки дня – «Украина – ЕС». Об этом сегодня, 12 декабря, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства сообщил руководительнице Европейской комиссии об итогах саммита в «Нормандском формате», который состоялся 9 декабря в Париже, и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.

Урсула фон дер Ляйен приветствовала усилия украинской стороны, приложенные с целью возобновления переговоров в «Нормандском формате», и достижения весомых результатов встречи.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате.

В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе расширенного финансирования президент Украины и президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.

Владимир Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.